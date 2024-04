Nach Kritik: Sydney Sweeney postet ironische Entschuldigung

Reagiert Sydney Sweeney (26) so auf die Vorwürfe? Vor wenigen Tagen übte Hollywoods Top-Produzentin Carol Baum scharfe Kritik an der Euphoria-Schauspielerin. Gegenüber Daily Mail bezeichnete die Regisseurin Sydney als talentfrei. "Ich sagte zu meiner Klasse: 'Erklärt mir dieses Mädchen. Sie ist nicht hübsch, sie kann nicht schauspielern. Warum finden alle sie so heiß?'", meinte die "Father of the Bride"-Produzentin im Interview. Von diesen Aussagen lässt sich Sydney wohl nicht die Laune verderben. Auf Instagram postet die erfolgreiche Darstellerin nun eine Reihe von glücklichen Schnappschüssen aus ihrem Mexiko-Urlaub. Versteckt sie auf diesen etwa einen Seitenhieb gegen die Filmemacherin? Auf einem Foto trägt sie ironisch ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Tut mir leid, dass ich tolle Brüste habe". Geht sie so humorvoll mit der Kritik an ihrem Aussehen um?

Neben der vermeintlich versteckten Nachricht auf Instagram bezog Sydney auch noch offiziell Stellung zu dem Vorfall. Ein Vertreter der Schauspielerin teilte Page Six mit, Sydney empfinde es als traurig, dass die Regisseurin sich dazu entschlossen habe, eine andere Frau anzugreifen. Für so ein Verhalten habe der "Immaculate"-Star kein Verständnis. "Wenn es das ist, was sie in ihren Jahrzehnten in der Branche gelernt hat und für angemessen hält, es ihren Schülern beizubringen, ist das beschämend", machte der Sprecher unmissverständlich deutlich.

Trotz der Kritik von Carol kann Sydney auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Und diese zahlen sich scheinbar aus. Stolz berichtete die "Euphoria"-Bekanntheit im Gespräch mit WhoWhatWear zu Beginn des Monats: "Ich habe vor Kurzem die Hypothek meiner Mutter abbezahlt!" Für die 26-Jährige wäre es schon immer ein Traum gewesen, sich um ihre Eltern finanziell kümmern zu können. Diesen habe sie sich jetzt endlich erfüllen können.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Schauspielerin

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit ihrer Mutter

