Zweite Chance? Ellen DeGeneres macht jetzt Stand-up-Comedy

Ellen DeGeneres (66) hofft auf ein Comeback. Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die Talkmasterin ihre Sendung aufgab und sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Fast zwei Jahrzehnte moderierte sie die beliebte "The Ellen DeGeneres Show", bis Vorwürfe gegen sie laut wurden – unter anderem ging es um Mobbing und schlechte Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Nach einer Auszeit möchte Ellen jetzt einen Neustart in Hollywood wagen!

Vor Kurzem soll sie begonnen haben, kleine Stand-up-Shows in Los Angeles zu spielen – genauso, wie die Moderatorin es zu Beginn ihrer Karriere gemacht hatte. "Sie hofft, dass sie in der Gunst der Menschen wieder steigt, wenn sie sie zum Lachen bringt", erklärt ein Insider laut OK Magazine. "Ellen weiß, dass es ein harter Kampf ist, aber sie ist fest entschlossen, sich dem Trend der Cancel Culture nicht zu unterwerfen", will die Quelle wissen.

Der Ausstieg aus dem TV-Geschäft fiel der Synchronsprecherin sehr schwer. Nach dem Ende ihrer Show habe Ellen eine Zeit lang jeden Tag weinen müssen. Umso mehr Hoffnungen steckt sie nun vermutlich in ihren Versuch eines Comebacks.

Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Moderatorin

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Ellen DeGeneres, Komikerin

Glaubt ihr, die Fans geben Ellen eine zweite Chance? Ja, bestimmt! Ich glaube eher nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



