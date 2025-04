Ellen DeGeneres und Portia genießen neues Leben in England

Ellen DeGeneres (67) und Portia de Rossi (52) haben sich nach Jahren unter Kaliforniens Sonne für einen radikalen Neuanfang entschieden: Bereits im Oktober 2024 fanden die Moderatorin und ihre Frau ein Anwesen auf dem englischen Land und zogen in die idyllischen Cotswolds. Abseits von Hollywoods Kameras genießen die beiden aktuell das gemeinsame Renovieren und Einrichten ihres neuen Zuhauses. Wie ein Insider gegenüber In Touch verriet, geht es Ellen und Portia dabei vor allem um das, was ihnen schon immer wichtig war: nicht Ruhm, sondern persönliches Glück. "Es ist eine Chance, die schönsten Momente ihrer Ehe neu zu erleben – vom Aussuchen von Stoffen, Böden und Armaturen bis zum Gestalten mit Architekten und Dekorateuren", teilte die Quelle mit.

Nicht nur das Verschönern ihres neuen Zuhauses bereitet ihnen große Freude, auch ihr Einsatz für Tiere bleibt ungebrochen. Wie der Insider berichtete, engagiere sich das berühmte Paar weiterhin für verschiedene Tierschutzprojekte in mehreren Ländern. Ihr Herz schlage insbesondere für den Artenschutz in Afrika, wo sie ihr Engagement rund um ein Gorillaschutzprojekt beweisen. "Sie fühlen sich beide zutiefst berufen, allen Tieren zu helfen", beschrieb ein Nahestehender ihren Einsatz. Dass es Ellen dabei nicht an den nötigen finanziellen Mitteln mangelt, helfe der ehemaligen Talkmasterin, diese Herzensprojekte weiter voranzutreiben. Ihre Zuwendung zum Landleben in England gilt als endgültiger Rückzug – so der Insider: "Nach diesem Schritt werden wir Ellen nie wieder sehen!"

Die Entscheidung, in die britische Idylle zu ziehen und ihr Anwesen in Montecito zu verkaufen, markiert für Ellen einen weiteren, bewussten Schritt weg von der Öffentlichkeit. Nachdem Ellen 2020 zum Ziel schwerer Kritik rund um ihre Talkshow wurde, beschloss sie, sich zurückzuziehen und mehr Wert auf das eigene Wohlbefinden zu legen. In ihrem Stand-up-Special "For Your Approval" sprach sie offen über die schwierigen vergangenen Jahre. Sie erklärte: "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, andere glücklich zu machen und viel zu viel Wert darauf gelegt, was andere von mir denken." Nun, fernab von Kaliforniens Trubel, wollen sie vor allem eins: Gemeinsam Zeit verbringen, im eigenen Tempo leben und sich für die Dinge einsetzen, die ihnen wirklich am Herzen liegen.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

