So hoch ist das Vermögen von Talkshow-Star Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres (67) ist eine weltbekannte Moderatorin und hatte in ihrer eigenen Show schon manch einen Promi zu Gast. Dadurch scheffelte sich die Comedienne in den vergangenen drei Jahrzehnten ein beeindruckendes Vermögen an. Laut celebritynetworth.com beläuft es sich auf umgerechnet stolze 463 Millionen Euro. Bereits in den 1990er-Jahren machte sie mit ihrer Sitcom "Ellen" weltweit Schlagzeilen. Ein echter Erfolgsgarant wurde jedoch ihre Talkshow "The Ellen DeGeneres Show". Zu Spitzenzeiten soll Ellen mit der Show jährlich bis zu 83,3 Millionen Euro verdient haben.

Mit einem geschätzten Nettovermögen von rund 463 Millionen Euro zählt die US-Amerikanerin zu den reichsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche. Ihren Reichtum hat sie neben ihrer Talkshow auch durch eine Vielzahl von Projekten aufgebaut: Zu ihren Einnahmequellen gehören unter anderem Synchronisationsrollen in Filmen wie "Findet Nemo" als Dori sowie profitable Immobiliengeschäfte. Bei ihnen kauften und verkauften Ellen und ihre Ehefrau Portia (52) Luxushäuser.

Ellen und Portia sind nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch ein starkes Team in ihrer Ehe, die seit 2008 besteht. Portia ist Schauspielerin und bekannt für Rollen in Serien wie "Ally McBeal" und "Arrested Development". Neben ihren Karrieren teilt das Paar die Leidenschaft für Design und Architektur, die in ihren lukrativen Immobilienprojekten zum Ausdruck kommt. Mit ihrem neuen Zuhause in den Cotswolds haben sich Ellen und Portia erneut ihre Liebe zum Detail bewiesen, während sie sich auf ein gemeinsames Leben fernab der Vereinigten Staaten und vom Rampenlicht konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Komikerin Ellen DeGeneres und Schauspielerin Portia de Rossi

Anzeige Anzeige

Anzeige