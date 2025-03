Ellen DeGeneres zelebriert 20 Jahre Liebe mit ihrer Portia

Seit 20 Jahren gehen Ellen DeGeneres (67) und Portia de Rossi (52) schon gemeinsam durchs Leben. Anlässlich ihrer zwei gemeinsam durchlebten Jahrzehnte teilt die Talkshow-Moderatorin einen Schnappschuss auf Instagram und widmet ihrer Liebsten einige rührende Worte. "20 Jahre zusammen. Glücklich, immer und überall bei dir zu sein", schreibt Ellen zu dem Foto, auf dem sich das Paar vor der romantischen Kulisse eines Sonnenuntergangs in die Augen schaut. Allzu viel ist auf dem Bild nicht zu erkennen – doch die Liebe zwischen den beiden ist dennoch nahezu spürbar.

Genau genommen sind Ellen und Portia mittlerweile schon seit 20 Jahren und rund vier Monaten zusammen. Denn schon am 2. Dezember vergangenen Jahres zelebrierte das Ehepaar seine langlebige Liebe, die auf den Tag genau vor zwei Jahrzehnten begonnen hatte. "Heute vor 20 Jahren begannen wir diese Beziehung, ohne zu wissen, was für ein langes, schönes Abenteuer das sein würde", erinnerte sich Ellen in einem Social-Media-Beitrag und machte der Australierin anschließend eine süße Liebeserklärung. "Du bist das Beste, was je in meinem Leben passiert ist. Du bist eine wunderbare Seele und ich bin so dankbar, dieses verrückte Leben mit dir als meine Partnerin meistern zu dürfen. Meine Frau. Mein bester Freund. Die Liebe meines Lebens", schwärmte die 67-Jährige.

Die Turteltauben wagten mit Beginn ihres neuen gemeinsamen Jahrzehnts einen Neuanfang – zumindest örtlich. Ellen und Portia verabschiedeten sich Ende 2024 von ihrer Villa in Montecito, Kalifornien, und dem filmreifen Leben in den USA und leben seitdem in Cotswolds im Vereinigten Königreich. Ihr Luxusanwesen in Amerika hatten die zwei erst vor ungefähr viereinhalb Jahren für rund 2,9 Millionen Dollar gekauft. Nun stehe es laut Daily Mail für circa fünf Millionen Dollar wieder auf dem Markt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, März 2022

Anzeige Anzeige