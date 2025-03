Adieu Montecito: Ellen DeGeneres verkauft ihre Luxusvilla

Ellen DeGeneres (67) und ihre Frau Portia de Rossi (52) haben ihr einstiges Zuhause in Montecito, Kalifornien, zum Verkauf angeboten. Für fünf Millionen Dollar können Interessierte das luxuriöse Anwesen erwerben, das sie vor über vier Jahren für 2,9 Millionen Dollar gekauft hatten. Die Immobilie, ein eleganter Bungalow mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern, soll verkauft werden, nachdem das Paar vor vier Monaten endgültig in die britischen Cotswolds gezogen ist. Ellen und Portia, die sich von ihrem Leben in den USA verabschiedet haben, signalisierten mit dem Verkauf, dass sie keine Pläne haben, nach Amerika zurückzukehren.

Ihr neues Leben in England ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Trotz ihres beeindruckenden neuen Anwesens im Wert von 18 Millionen Dollar hatten sie zuletzt mit üppigen Regenfällen zu kämpfen, die die umliegenden Felder überfluteten. Während das Haus selbst davon nicht betroffen war, sorgte das Hochwasser dennoch für Unmut. Zusätzlich gibt es Berichte über Auseinandersetzungen mit Nachbarn wegen Bauarbeiten auf ihrem Grundstück. Laut MailOnline könnten Ellen und Portia deshalb bereits eine neue Immobilie ins Auge gefasst haben, die mehr Komfort und weniger Nachbarschaftsstreitigkeiten bietet.

Ellen hat in den vergangenen Jahren einige Umbrüche erlebt, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Nachdem ihre erfolgreiche Talkshow in Kritik geraten war, zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch privat scheinen sie und Portia, die seit 2008 miteinander verheiratet sind, nach wie vor eine enge Bindung zu haben. Bekannt für ihre Liebe zu Design und Architektur, verbrachten die beiden bereits in der Vergangenheit viel Zeit damit, Häuser zu renovieren und einzurichten. Ihr neues Kapitel in Europa zeigt, dass sie trotz einiger Hindernisse einen Weg gefunden haben, einen weiteren Neuanfang zu wagen.

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

Getty Images Ellen DeGeneres, Talkmasterin

