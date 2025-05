Ellen DeGeneres zeigt sich nach TV-Aus im neuen Look

Talkqueen Ellen DeGeneres (67) überraschte ihre Fans kürzlich mit einem Instagram-Video, das sie beim Fahren eines Rasenmähers auf ihrem riesigen Grundstück zeigt. Nach ihrem Rückzug aus dem US-Fernsehen und dem Wahlsieg von Donald Trump (78) Ende letzten Jahres hatte sie mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (52) in den USA die Koffer gepackt und war nach Großbritannien gezogen. Was im Video auffällt: Statt ihrer ikonischen platinblonden Kurzhaarfrisur und einem angepassten Hosenanzug ist Ellen mit naturbraunen Haaren und in bequemer Arbeitskleidung zu sehen.

Ellen lebt nach ihrem Rückzug aus dem US-Fernsehen in völlig neuer Umgebung: Gemeinsam mit Portia genießt sie die Ruhe auf dem englischen Land – und lässt Fans in den sozialen Netzwerken an ihrem neuen Glück teilhaben. Zuletzt postete Ellen Videos von sich beim Gärtnern mit der Heckenschere und bei der Hühnerfütterung auf ihrem Anwesen nahe Oxfordshire. Dass sie ihr neues Leben in vollen Zügen genießt, machte sie außerdem mit einem romantischen Social-Media-Foto deutlich, das ihre Frau beim Fotografieren eines doppelten Regenbogens zeigt. Dazu schrieb Ellen: "3 Dinge, die mich glücklich machen: Meine Frau, ein Regenbogen und meine Frau, die ein Foto von einem Regenbogen macht."

Ellens berühmte Talkshow, die "Ellen DeGeneres Show", wurde 2022 im Zuge schwerer Vorwürfe rund um ein toxisches Arbeitsumfeld beendet. Dass die Moderatorin sich nun mit neuem Look und ländlicher Alltagsroutine der Öffentlichkeit präsentiert, verwundert nicht: Sie selbst hatte nach den Turbulenzen um ihr TV-Comeback und das umstrittene Netflix-Special öffentlich bekundet, dass das Leben auf dem Land für sie ein dringend benötigter Neuanfang und Rückzugsort sei.

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2017

