Für Ellen DeGeneres (64) ging eine Ära zu Ende. Im Mai 2021 gab die Moderatorin bekannt, dass ihre beliebte "The Ellen DeGeneres Show" nach der 19. Staffel enden wird. Zahlreiche Größen aus TV, Film und Musik nahmen einst gegenüber der Komikerin Platz, die sie mit ihrer sympathischen Art für sich gewinnen konnte. Jetzt verriet Ellen, wie emotional das Ende der Show für sie war.

Im Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Ellen, wie sehr ihr das Ende der Sendung zu schaffen machte, obwohl sie wusste, dass es die richtige Entscheidung war, die Show zu beenden. "Es gab eine Zeit, in der ich jeden Tag geweint habe", enthüllte die 64-Jährige. "Ich wusste, dass es an der Zeit war, dieses Kapitel zu beenden und etwas anderes zu machen, aber es war trotzdem sehr emotional", meinte sie.

Tipps habe sich die Schauspielerin dann von Oprah Winfrey (68) geholt. Ihre "The Oprah Winfrey Show" wurde im Mai 2011 zum letzten Mal ausgestrahlt. "Ich werde versuchen, ihren Rat anzunehmen, der lautet: 'Mach ein Jahr lang gar nichts. Egal, wie gut das Angebot ist, setz dich einfach ein Jahr lang zur Ruhe.'" Den Ratschlag zu beherzigen, falle Ellen aktuell aber noch sehr schwer, weil sie durchaus sehr gute Angebote bekomme, meinte sie.

Ellen DeGeneres, Moderatorin

Oprah Winfrey im Jahr 2019

Ellen DeGeneres in der "The Ellen Degeneres Show" in NYC im September 2015

