Ellen DeGeneres überrascht mit neuer Haarfarbe beim Date

Ellen DeGeneres (67) hat erneut ihren Look verändert und überraschte bei einem Date mit Ehefrau Portia de Rossi (52) mit einer neuen Haarfarbe. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin trägt ihre kurzen Haare jetzt in einem natürlichen Mix aus Grau und Braun. Fans der beliebten Entertainerin kennen ihren häufig wechselnden Stil, doch dieses Mal scheint sie sich für ein natürlicheres Erscheinungsbild entschieden zu haben. Während des Treffens in Montecito, Kalifornien, wich ihr gewohnt lockeres Auftreten nicht von ihrer lässigen Garderobe ab: weiße Sneaker, Jeans und ein schlichter dunkler Pullover.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ellen über ihre Haartransformationen spricht. Bereits 2019 verriet sie in ihrer Show, dass sie durch das permanente Färben Probleme mit Haarausfall hatte. "Mein Haar wuchs so schnell, dass ich ständig nachfärben musste. Irgendwann hat mein Haar entschieden, zu flüchten", scherzte sie damals. Auch der aktuelle Wechsel kommt überraschend, nachdem sie zuletzt mit platinblonden Haaren zu sehen war, was die Fans ebenfalls sehr begeistert aufgenommen hatten. Es scheint, als habe Ellen nun wieder Gefallen daran gefunden, ihre natürliche Haarfarbe zu tragen.

Das Paar, das kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum feierte, bleibt trotz ihrer Bekanntheit erfrischend bodenständig. Ellen und Portia leben in Montecito, einem Ort, der unter Stars wie den Prinz Harry (40) und Meghan (43) sehr beliebt ist. Der Rückzug von Ellen aus der Unterhaltungsbranche lässt Raum für mehr private Momente mit ihrer Ehefrau. Bereits in der Vergangenheit sorgte die Moderatorin mit ihren Looks und offenen Worten für Aufsehen, doch viele sehen den Wechsel zur dunklen Haarfarbe auch als Symbol für ein neues Kapitel: weniger Glamour im Rampenlicht und mehr Fokus auf ein ruhiges Leben mit Portia. An ihrer humorvollen Art hat sich aber kein Stück geändert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellen DeGeneres, Komikerin

Anzeige Anzeige