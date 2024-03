Barry Keoghan unterstützt seinen Flirt Sabrina bei Auftritt

Barry Keoghan (31) ist sichtlich begeistert. Sabrina Carpenter (24) durfte in den vergangenen Monaten ihre Träume verwirklichen und als Voract bei ihrem Idol Taylor Swift (34) ein paar Songs auf der Bühne der "The Eras"-Tour performen. Bei dem Auftritt in Singapur wurde die "Nonsense"-Interpretin nicht nur von ihren Fans gefeiert: Auch der "Saltburn"-Star, mit dem die Sängerin aktuell anbandelt, bricht im Publikum in Jubel aus!

In einem Clip, der von einem Konzertbesucher auf X veröffentlicht wurde, sieht man den Iren inmitten der Menschenmassen, wie er die Musik seiner Flamme genießt. Während der Performance verbirgt der Schauspieler sein Grinsen hinter seiner Karte – doch sobald Sabrina fertig ist, bringt Barry ein stolzes Lächeln zum Vorschein und schenkt der Blondine einen kräftigen Applaus und Jubelrufe. Er scheint von dem Auftritt sehr begeistert zu sein!

Wie sehr der Hollywoodstar den Gesang der "Emergency"-Darstellerin verehrt, zeigte er zuvor unter einem ihrer Instagram-Beiträge. Sabrina veröffentlichte ein Video ihres Tour-Auftritts und Barry kommentierte mit einem Königin-Emoji und gab ihrem Post ein Like.

Getty Images Sabrina Carpe

Getty Images "Saltburn"-Star Barry Keoghan

Getty Images Barry Keoghan bei der Premiere von "Saltburn"

