Matthias Höhn und Lejla müssen ihre Flitterwochen absagen

Eigentlich würden Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla jetzt in der Sonne entspannen, doch ihre Flitterwochen mussten kurzfristig abgesagt werden. In seiner Instagram-Story erklärt der frühere Berlin - Tag & Nacht-Star: "Manchmal läuft das Leben anders, als man es sich wünscht oder vorstellt. Wir sind gerade nicht auf dem Weg in die Sonne, sondern müssen ein paar unerwartete Dinge regeln." Fans, die sich Sorgen um die junge Familie machen, kann Matthias jedoch beruhigen: "Es hat nichts mit dem Baby zu tun, nichts mit uns als Familie – uns geht es gut."

Warum genau die Reise platzt, will Matthias in den kommenden Tagen detailliert auf seinen Social-Media-Kanälen erklären. Fest steht jedoch, dass die Entscheidung offenbar mit ihm zu tun hat. In einem emotionalen Reel beschreibt der Reality-TV-Star, wie verständnisvoll seine Frau auf die Situation reagiert: "Ihre Antwort war: 'Schatz, scheiß auf den Urlaub. Urlaub kann man immer machen. [...] Das Wichtigste ist, dass wir uns haben.'" Für diese Worte zeigt Matthias sich überwältigt und dankbar: "Und daran erkennt man, dass man die richtige Frau an seiner Seite hat. Ich weiß das so sehr zu schätzen."

Matthias und Lejla, die sich erst vor Kurzem das Ja-Wort gegeben haben, sind seit einigen Jahren ein Paar. Auf Social Media lassen sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienleben teilhaben, inklusive kleiner Einblicke in den Alltag mit ihrem ungeborenen Kind. Dass Lejla stets bodenständig und verständnisvoll reagiert, betont der Schauspieler und Reality-TV-Star immer wieder. "Ich habe so ein großes Glück mit ihr", schrieb er erst kürzlich zu einem gemeinsamen Schnappschuss auf Instagram.

Instagram / leli.hhn Matze und Lejla Höhn, Influencer

Instagram / leli.hhn Matthias und Lejla Höhn mit bemaltem Babybauch

Instagram / matthiashnofficial_ Lejla und Matze Höhn, Mai 2025