Ex-Stripperin will Nacktfotos von Prinz Harry im Netz posten

Holt ihn seine Vergangenheit ein? Seitdem Prinz Harry (39) London 2020 den Rücken gekehrt hatte, ist der royale Aussteiger in aller Munde. Vor allem die Veröffentlichung seines Buches "Reserve" sorgte für ordentlich Tumult beim britischen Königshaus. Doch scheint der Rotschopf damit nicht nur seiner Familie auf den Schlips getreten zu sein. Denn dass ausgerechnet Party-Girl Carrie Royale darin nicht erwähnt wurde, sorgt nun für Ärger. Um sich an Harry zu rächen, will die ehemalige Stripperin nun pikante Aufnahmen von ihm im Netz teilen.

Die besagten Schnappschüsse sollen während der berühmt-berüchtigten Las-Vegas-Partynacht des 39-Jährigen im Jahr 2012 entstanden sein. "Ich habe Bilder am Pool von der Nacht davor und Aufnahmen von Harry ganz nackt. Die Leute werden davon schockiert sein", verrät die Blondine gegenüber The Sun. Dass Harry sie in seinen Memoiren regelrecht "geschwärzt" habe, soll sie so sehr verärgert haben, dass sie nun damit droht, die Bilder auf keiner geringeren Webseite als OnlyFans zu veröffentlichen. "Ich habe diese Bilder aus Respekt nie veröffentlicht. [...] Jetzt spielt es keine Rolle mehr. Er ist ein verdammter Idiot", wettert Carrie.

Bereits im Jahr 2022 sorgte die ehemalige Stripperin für jede Menge Aufsehen. Damals verkaufte sie das Höschen, das Harry angeblich an dem verhängnisvollen Abend getragen haben soll. Das verriet sie der britischen Boulevardzeitung. Für den plötzlichen Verkauf hatte Carrie auch einen Grund: Der Prinz sei "so langweilig geworden, es ist eine echte Schande."

Getty Images Prinz Harry, September 2012

Getty Images Prinz Harry, März 2012

