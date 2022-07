Wilde Vegas-Nacht: Prinz Harrys Höschen wird jetzt verkauft

Die wahrscheinlich teuerste Hose der Welt wird an den Mann (oder die Frau) gebracht. Prinz Harry (37) ist seit 2018 mit Herzogin Meghan (40) verheiratet. Inzwischen haben die beiden auch zwei Kinder. Aber der Enkel der Queen (96) war nicht immer so züchtig: In seiner Junggesellenzeit war der Prinz immer für eine wilde Party zu haben. So auch 2012 in Las Vegas, als Bilder des entblößten Hinterns von Harry um die Welt gingen. Eine Stripperin verkauft jetzt die Hose, die der 37-Jährige an diesem Abend getragen haben soll.

Die ehemalige Stripperin Carrie Reichert soll am besagten Abend ebenfalls auf der Party gewesen sein. The Sun verriet Carrie jetzt, dass sie die Hose von Harry, die er an diesem Abend trug, sowie ihr Outfit verkaufen will – mit einem erwarteten Erlös von 926 000 Euro. Der Prinz hatte ihr das Höschen, das vorher seine royalen Kronjuwelen bedeckte, nach der gemeinsamen Nacht geschenkt. Für den plötzlichen Verkauf hat Carrie auch einen Grund: Harry sei "so langweilig geworden, es ist eine echte Schande."

An die wilde Partynacht kann sich die Blondine noch gut erinnern: "Wir haben uns geküsst, er war damals nackt und ziemlich offen drauf. Es war ein betrunkenes Gefummel. Es war nicht romantisch, nur lustig", plauderte sie aus. Ob Harry an diesen Abend auch so gerne zurückdenkt?

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, September 2012

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, März 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de