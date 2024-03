Ist “Make Love, Fake Love”-Boy schon Antonias Nummer eins?

Xander bringt Antonia Hemmer (23) bei Make Love, Fake Love um den Verstand – von allen Kandidaten hat die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin für den Barkeeper ganz besonders viel übrig. In der dritten Folge der Kuppelshow schwärmt die Influencerin im Einzelinterview von dem Blondschopf: "Ich finde Xander schon von Tag zu Tag interessanter. Der hat es mir echt angetan." Xander hat es offenbar bereits in den Kopf der Beauty geschafft. Dabei macht er sich ganz schön rar.

Der Münchner geht bisher nicht wirklich viel auf Antonia zu – und macht sie damit ganz verrückt. "Ich bin halt nicht so, wie die anderen, die dir ganze Zeit am Arsch kleben", erklärt Xander ihr im Vieraugengespräch dazu. Augenscheinlich versucht er in der Datingshow den Spieß umzudrehen – denn Antonia solle sich ebenfalls Gedanken machen, wie sie seine Aufmerksamkeit bekommt. "Das Schlimme ist, das ist hier meine Show und der hat mich an der langen Leine", stellt die 22-Jährige erstaunt fest. Doch genau das macht Xander für die Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidatin offenbar so interessant.

"Du sollst es hier auch nicht zu einfach haben", macht Xander der "Make Love, Fake Love"-Lady deutlich. Offenbar hat sich der 25-Jährige eine Taktik zurechtgelegt, die bereits wunderbar fruchtet. "Ich bin abwartend. Wer zuletzt lacht, lacht am besten", erklärt der Hobby-Fußballer seinen Plan, Antonia für sich zu gewinnen.

