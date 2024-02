Antonia unsicher: Ist dieser Kandidat wirklich ein Single?

Enthüllt sie bereits die ersten Lügner? Antonia Hemmer (23) ist die neue Single-Lady in der zweiten Staffel von "Make Love, Fake Love. Die Influencerin ist bereits dabei, den männlichen Kandidaten auf den Zahn zu fühlen, um herauszufinden, wer Single ist und wer lediglich so tut, als ob. Hat sich dieser Kandidat bei Antonia bereits in der zweiten Folge verdächtig gemacht?

Der 25-jährige Barkeeper Alexander, auch "Xander" genannt, führt in der zweiten Folge der zweiten Staffel ein Einzelgespräch mit Antonia. Der Barkeeper behauptet von sich, er sei nicht die Art von Typ, der direkt auf Frauen zugehe. Stattdessen würden die Frauen eher auf ihn zugehen. "Du gefällst mir vom Optischen her wirklich mit am besten. Also wenn nicht sogar am besten", gesteht die Single-Lady. Dennoch bleibt sie skeptisch: "Ich kann mir bei Xander auch wirklich nicht vorstellen, dass er Single ist."

Der Kandidat erzählt von seinen vergangenen Beziehungen und behauptet, er sei mit einer 30-Jährigen zusammen gewesen, als er selbst 17 war. "Ich habe sie fast ein Jahr angelogen, dass ich 18 bin", erzählt Xander und macht sich damit in Antonias Augen noch verdächtiger: "So gut kannst du lügen", stellt die Influencerin fest. "Wenn es um das Alter geht schon", versucht der 25-Jährige die Situation zu retten.

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

RTL / Benno Kraehahn Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Protagonistin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

