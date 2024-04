Schlimme Bilder: Warum trennte sich Lisa Postel erst jetzt?

In der zehnten Folge von Make Love, Fake Love ging es ziemlich heiß her: Die Protagonistin Antonia Hemmer (24) und der vergebene Kandidat Xander gingen unter der Dusche auf Tuchfühlung. Es war zwar nicht das erste Mal, dass sie sich so nahekamen, dennoch machte seine Freundin Lisa Postel erst jetzt Schluss. Gegenüber Promiflash verrät die Brünette ehrlich, was der ausschlaggebende Punkt war: "In den vorherigen Folgen habe ich nie eindeutige Bilder zu Gesicht bekommen, in denen er seine Grenzen schon überschritten hatte. Das Fass zum Überlaufen hat für mich dann die Duschszene gebracht, wo er einfach splitterfasernackt in der Dusche steht und sich so benimmt, als wäre er Single."

Vor laufenden Kameras beendete sie die Beziehung. Xander wusste damals noch nichts davon. Auch heute steht sie noch zu dieser drastischen Entscheidung: "Als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich das zu diesem Zeitpunkt als das einzig Richtige empfunden. So verhält sich in meinen Augen kein vergebener Mann." Warum machte sie aber nicht schon vorher Schluss? Immerhin knutschte Xander mehrmals wild mit Antonia rum. "Hätte ich alle Bilder gezeigt bekommen, hätte ich den Schlussstrich vielleicht schon viel eher gezogen oder die Show beendet. Aber das kann man leider so nicht sagen", führt sie aus.

Die Dreharbeiten liegen schon etwas zurück – und trotzdem fällt es ihr schwer, das alles noch einmal durchleben zu müssen: "Es wühlt alles noch mal sehr stark auf und man kann leider erst so richtig damit abschließen, wenn die Ausstrahlung vorbei ist. Aber wie sagt man so schön, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen", schließt Lisa das Promiflash-Interview positiv ab. Wie wird Antonia wohl darauf reagieren, dass Xander die ganze Zeit vergeben war? Die einstige Sommerhaus-Kandidatin ist nämlich hin und weg von dem Blondschopf. Kein Wunder: Er verspricht ihr und macht auch den Anschein, Single zu sein...

Anzeige Anzeige

RTL Make Love, Fake Love-Dominik und Lisa

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lisa Schluss gemacht hat? Sehr traurig! Verständlich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de