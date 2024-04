Ex Lisa glaubt: Antonia Hemmer ist nur Xanders Urlaubs-Crush

Wie ernst ist es zwischen Antonia Hemmer (24) und ihrem Xander? Die Influencerin und der Münchner tauschen bei Make Love, Fake Love allerlei Zärtlichkeiten aus. Was Antonia jedoch nicht weiß: Ihr Auserwählter war währenddessen gar nicht Single. In der vergangenen Folge wurde seiner Freundin Lisa dann aber alles zu viel und sie trennte sich. Gegenüber Promiflash bringt sie ihre Zweifel an der Romanze der beiden zum Ausdruck: "Ob man jetzt von wirklichen Gefühlen sprechen kann, weiß ich nicht, aber eine emotionale Bindung scheint sich schon entwickelt zu haben. Ich würde es mit einem Urlaubs-Crush vergleichen."

Lisa betonte bereits in der Sendung, dass Xander sich ganz anders verhalten habe, als sie ihn kenne. Im Interview mit Promiflash erklärt sie das genauer: "Er war mir gegenüber immer sehr zuvorkommend, gefühlvoll und ich hatte nie das Gefühl, er würde sich mir gegenüber nicht öffnen oder ich müsse ihm dafür hinterherlaufen." In der Sendung ist es jedoch Antonia gewesen, die immer wieder auf ihn zukam. "Für mich hat es in der Show sehr oft den Anschein gemacht, es spielt sich da einiges auf sexueller Ebene statt auf Gefühlsebene ab und auch viele Aussagen, die er getätigt hat, konnte ich von ihm nicht wiedererkennen", berichtet die Mutter eines Kindes.

In der vergangenen Folge machten Antonia und Xander wild in der Dusche rum. "Da wurde für mich definitiv eine Grenze überschritten. Mein Partner braucht sich nicht nackt in der Dusche mit einer anderen Frau zu zeigen", erklärte Lisa in der Show. Ihr Freund hätte ihr gegenüber vorher klargemacht, dass er seine Geschlechtsteile nicht im Fernsehen sehen wolle – in der Duschszene mit Antonia war er allerdings nackt.

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

