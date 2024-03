Rapper T-Low unter Beschuss: Drogenrazzia in seiner Wohnung

Er steht unter Verdacht! T-Low (22) ist ein bekannter deutscher Rapper. In seinen Songs zwischen autotunelastigem Trap und Cloud Rap verarbeitet er Trauer und Schmerz und singt dabei immer wieder vom Drogenkonsum. Dieser bleibt nicht nur ein Thema in den Liedern des 22-Jährigen: Er ist selbst Konsument. Immer wieder wird der Künstler von den Behörden mit Drogen und Waffen erwischt. Nun wird T-Low erneut von einer Razzia in seiner Wohnung überrascht!

"Ich wurde gerade eben geweckt mit einer schönen Durchsuchung. Da wurde mir wieder was weggenommen, Alter", schimpft der Rapper in seiner Instagram-Story. Während er von der Durchsuchung erzählt, filmt er durch die Räume seiner Neubauwohnung. Auf dem Durchsuchungsbeschluss ist eine Liste mit Gegenständen zu sehen, die dem Künstler bei der Razzia abgenommen wurden. Dass seine vier Wände durchsucht wurden, ist in dem Video sichtbar: Möbel sind von den Wänden gerückt und Schranktüren stehen offen. "Da kommen die hier rein und halten einem zehn Pistolen in die Fresse", erzählt der Itzehoer, merklich genervt und aufgebracht.

Bereits im Sommer 2022 wurden bei dem 22-Jährigen bei einer Hausdurchsuchung diverse Drogen, ein Batzen Bargeld und Schusswaffen gefunden. Seither machte die Polizei immer wieder Drogenfunde bei dem Rapper, wie beispielsweise vor einigen Monaten, als sein Tourbus durchsucht worden war und abermals Rauschmittel in jeglicher Form beschlagnahmt wurde. Bis heute ist der Künstler jedoch ohne Haftstrafe davongekommen.

Instagram / tlow T-Low, Musiker

Instagram / tlow T-Low, Rapper

