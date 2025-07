Mit dieser Diät sagt Katy Karrenbauer den Kilos den Kampf an

Zwei Halsschlagader-OPs, zu hoher Blutdruck und ein Schlaganfall: Katy Karrenbauer (62) kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen. Nun hat sie sich obendrein eine radikale Methode ausgesucht, um überschüssige Kilos loszuwerden. Der ehemalige "Hinter Gittern"-Star verriet bei den Emmy Awards in Berlin, dass sie aktuell eine Diät verfolgt, bei der sie täglich nur 500 bis 800 Kalorien zu sich nimmt. Mit viel Disziplin und einer proteinreichen Ernährung hat sie bereits achteinhalb Kilo abgenommen. "Nichts ist schlimmer, als wenn man seine Lieblingsjeans nur im Schrank liegen hat", erklärte die Schauspielerin, deren Fernsehkarriere mit der Rolle der Rettungssanitäterin Karo in der RTL-Serie "Notaufnahme" 1994 startete, im Interview mit RTL. Ihr Ziel: wieder in ihre Lieblingskleidung zu passen.

Zu ihrem ungewöhnlichen Diätplan gehören in erster Linie eiweißreiche Lebensmittel wie Hüttenkäse, Tomaten und Rührei sowie als Ausgleich ein Apfel zum Frühstück. Die Methode klingt drastisch, ist jedoch laut Katy effektiv. Die 62-Jährige ist fest entschlossen und sagt, sie könne "sehr, sehr konsequent sein", wenn sie sich ein Ziel gesetzt habe. Diese Konsequenz ist für sie besonders wichtig, da die von Experten empfohlene Kalorienzufuhr in ihrer Altersgruppe bei bis zu 2.200 Kalorien täglich liegt – ein deutlicher Unterschied zu dem, was Katy, die 2011 im Dschungelcamp und 2022 bei Promi Big Brother war, aktuell zu sich nimmt. Der Auslöser für die Gewichtszunahme der Schauspielerin liegt einige Monate zurück.

Nachdem Katy Anfang 2024 einen Schlaganfall erlitt, nahm sie durch das Aufhören mit dem Rauchen sowie weitere gesundheitliche Herausforderungen rund 20 Kilogramm zu. Diese Veränderungen hatten Einfluss auf ihr Wohlbefinden und ihre Kleidergröße. Nun kämpft sie sich jedoch mit eiserner Disziplin zurück zu ihrem Wunschgewicht und zeigt dabei ihren Willen, sowohl gesundheitlich als auch körperlich wieder auf Kurs zu kommen. Ihr Schlaganfall markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben, doch Katy, die als Musikerin bereits mehrere Singles wie "Hand aufs Herz" (2002) oder "Ich komme durch" (2011) veröffentlichte, bleibt kämpferisch und will sich ihre Lebensqualität zurückholen. Besonders hervorzuheben ist ihre Darstellung einer Mutter in "Härte" (2015) unter der Regie von Rosa von Praunheim. Für diese Leistung wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Getty Images Katy Karrenbauer im Oktober 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Getty Images Katy Karrenbauer, Schauspielerin