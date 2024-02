Rapper T-Low im Dschungelcamp? Das ist seine Voraussetzung

Würde er sich ins Dschungelcamp wagen? Das TV-Format zählt zu den beliebtesten Shows und lockt regelmäßig Millionen von Zuschauer vor die Bildschirme. Im Gegensatz zu den Fans kommen Sendungen solcher Art eher weniger gut bei Rappern an. Die Szene lehnt Trash-TV eigentlich kategorisch ab – eine Ausnahme scheint es allerdings zu geben. Rapper T-Low (22) würde tatsächlich in den Dschungel ziehen – aber nur unter dieser Voraussetzung.

Für eine gewisse Gage würde der 22-Jährige eine Ausnahme machen und sich den Herausforderungen in Down Under stellen. Allerdings müsste der Sender dafür tief in die Tasche greifen. "RTL gib 500k und ich sitze da und werde euer Dschungelking", schreibt der Musiker in seiner Instagram-Story. Ob sich der Sender dieses Angebot zu Herzen nimmt? Immerhin könnten für 500.000 Euro gleich mehrere Stars eingekauft werden.

T-Low ist aber nicht der einzige Rapper, der den Sprung in das TV-Geschäft wagen würde. Bushido (45) hatte zugegeben, ein großer Fan des Sommerhaus der Stars zu sein. Daraufhin bereitete RTL dem Musiker sogar ein Angebot. Die Gerüchte um einen tatsächlichen Einzug dementierte seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) aber wenig später. "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen mit dem Sommerhaus und nein, wir werden an der Show auch nicht teilnehmen", stellte die Influencerin klar.

