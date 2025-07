Prinzessin Leonor feiert rührendes Wiedersehen mit Schwester

Nach Monaten auf See hat Prinzessin Leonor (19) ihre jüngere Schwester Prinzessin Sofía (18) in Gijón wieder in die Arme schließen können. Nach einer offiziellen Begrüßung der Crew durch lokale Behörden genossen die beiden Prinzessinnen ein Mittagessen in Gijóns berühmtem Restaurant La Casona de Jovellanos. Restaurantbesitzerin María Luisa Acera Fernández zeigte sich überwältigt und beschrieb die Schwestern als "herzlich, freundlich und unglaublich sympathisch". Auf X wurde ein Foto mit den Royals und der Frau veröffentlicht.

Die Ältere der beiden Töchter von König Felipe (57) und Königin Letizia (52) traf laut Vanity Fair am frühen Donnerstagmorgen mit dem Ausbildungsschiff Juan Sebastián Elcano im Hafen der nordspanischen Stadt ein, wo sie von ihrer Schwester überrascht wurde. Leonor, die gerade ihre internationale Schulausbildung in Wales abgeschlossen und ein anspruchsvolles Marinetaining absolviert hat, verbrachte den Tag zusammen mit Sofía und weiteren Begleitern bei dem Empfang sowie einem gemeinsamen Essen. Dort testeten sie typische Spezialitäten der asturischen Küche wie Fabada, Cachopo und Meeresfrüchte. Auch Cider durfte auf der Speisekarte nicht fehlen.

Die Verbindung der königlichen Familie zur Region Asturien ist tief verwurzelt, da die Mutter der Prinzessinnen, Königin Letizia, aus diesem Gebiet stammt. Leonor, die als Thronfolgerin die künftige Königin von Spanien sein wird, wird für ihre offene und herzliche Art bereits von vielen bewundert. Ihre Zuneigung zu ihrer Schwester und ihre Bodenständigkeit wurden auch bei diesem Treffen deutlich. "Sie lachte und plauderte nonstop", erinnerte sich die Besitzerin des Lokals. Das Wiedersehen wird nicht nur den Prinzessinnen, sondern auch den Menschen in Gijón lange in Erinnerung bleiben.

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Leonor mit Königin Letizia in Panama City, Mai 2025

Getty Images Spanische Königsfamilie, Juni 2024