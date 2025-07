So war letzter "Tatort"-Dreh für Miro Nemec & Udo Wachtveitl

Es ist das Ende einer Ära: Nach 35 Jahren und exakt 100 Fällen verabschieden sich Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66) alias Batic und Leitmayr nun endgültig aus dem Tatort. Für die beiden Schauspieler fiel am Mittwochabend die letzte Klappe am Set in München. Der Dreh ihres großen Finales, einer Doppelfolge unter der Regie von Sven Bohse, verlangte dem Duo laut Bild so einiges ab. Zu allem Überfluss landete Miroslav kurz vor Abschluss sogar in der Notaufnahme. Der Grund? Ein verrenktes Knie – und das nicht etwa bei einem spektakulären Stunt, sondern schlicht beim Um-die-Ecke-Gehen.

Für ihr großes Finale gaben die beiden Schauspieler alles und konnten einige ihrer Ideen einbringen, auch wenn sie nicht alle Entscheidungen selbst trafen. Miroslav ist stolz auf die Resultate und verrät: "Unser Wunsch war eigentlich nur, nicht dramatisch zu sterben. Leider sind wir aber nicht die alleinigen Entscheider." Udo Wachtveitl ergänzt, dass es ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren aus über drei Jahrzehnten geben wird – ein tröstlicher Gedanke für die Fans. Auf die Anstrengungen am Set schauen beide mit gemischten Gefühlen zurück: Während Miroslav das viele Rennen nicht vermissen wird, freut sich Udo darauf, morgens nun ausschlafen zu können.

Ab 2026 übernimmt ein neues Team die Ermittlungen in München. Carlo Ljubek wird als Nachfolger die Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak verkörpern. Unterstützt wird er von Ferdinand Hofer, der bereits seit Jahren als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann in der Erfolgsserie präsent ist. Für Miroslav und Udo endet damit ein prägender Abschnitt ihrer Karriere, in dem sie nicht nur das Münchner "Tatort"-Team, sondern auch die deutsche Krimilandschaft nachhaltig beeinflusst haben. Doch wie geht es für die beiden jetzt weiter? Udo verrät: "Wir machen privat einfach weiter", woraufhin Miroslav ergänzt: "Und zwar eine Woche gemeinsam Urlaub in meinem Haus in Kroatien."

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec am Set der "Tatort"-Folge "Mia san jetz da wo's weh tut"

Anzeige Anzeige

BR/Bavaria Fiction GmbH/Linda Gschwentner Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer im "Tatort", April 2024

Anzeige Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec bei der Premiere der Folge "Mia san jetzt da wo's weh tut"