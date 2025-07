Zu hübsch für eine Nerdin? BATN-Sarah räumt mit Klischee auf

Sarah, Teilnehmerin der Reality-Show Beauty & The Nerd, hat jetzt bei TikTok auf Kritik reagiert, die ihre Rolle innerhalb der Sendung infrage stellt. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sie eine "echte Nerdin" sei oder eher als "Beauty" einzuordnen wäre. Sarah selbst sieht das gelassen und möchte mit den Klischees rund um das Nerd-Dasein brechen. "Man muss nicht immer dem typischen Klischee des Nerds entsprechen", erklärte sie in ihrem Video. Sie betonte, dass Nerd-Sein nicht allein von sozialer Isolation, einem bestimmten Kleidungsstil oder klassischen Hobbys wie Computerspielen abhängig ist. "Ich liebe Videospiele auch, sonst hätte ich nicht Lara Croft mein Leben lang gespielt und tätowiert", fügte sie hinzu.

Sarah zeigte sich zudem erfreut darüber, dass die aktuelle Staffel der Show dabei hilft, veraltete Vorstellungen aufzubrechen. "Ich finde es irgendwie schön, dass es in dieser Staffel so ist, dass genau diese Klischees so ein bisschen aufgebrochen werden und der Begriff des Nerds so ein bisschen entstigmatisiert wird", sagte sie. Dabei erklärte sie, dass in jedem Menschen ein kleiner Nerd stecke, auch in den sogenannten Beautys. Viel wichtiger sei der Fokus auf Fachwissen und Leidenschaft in bestimmten Bereichen, egal ob diese Themen IT, Mathe oder andere Interessen wie Beauty umfassen. Ihre eigene Sammelleidenschaft für Disney-Artikel und ihre Kreativität beim Basteln von Outfits nennt Sarah als Beispiele für ihre persönliche Art, Nerd-Sein auszudrücken.

Trotz der Diskussionen um ihre Rolle in der Sendung zeigte Sarah Verständnis für manche Kritikpunkte, etwa jene, die das Umstyling infrage stellen. "Ich verstehe, dass manche Leute denken: 'Warum braucht sie das denn jetzt?' Es gibt viele Menschen, die das vielleicht eher brauchen." Doch für Sarah war die Teilnahme am Umstyling vielmehr eine spannende Erfahrung. Besonders neugierig war sie darauf, zu sehen, wie sie von anderen wahrgenommen wird und welches Potenzial möglicherweise in ihr steckt. Ihre frische Perspektive macht sie für Fans wie Kritiker zu einer der spannendsten Persönlichkeiten der Show. Nun bleibt abzuwarten, wie weit sie gemeinsam mit Team-Partner Max Bornmann in der Show kommt.

"Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Sarah

Die "Beauty & The Nerd"-Nerds von Staffel sechs

Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

