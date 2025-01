T-Low gibt über 600.000 Euro für Codein-Konsum aus

Der deutsche Rapper T-Low (23), der mit bürgerlichem Namen Emmanuel Yohannes heißt, macht aktuell Schlagzeilen mit einer schockierenden Enthüllung. In der ZDF-Dokumentation "Drogen-Land – Provinz im Rausch" sprach er offen über seine vergangene Codein-Abhängigkeit und teilte erstmals eine verblüffende Zahl mit: Über 600.000 Euro habe er im Laufe der Jahre für den Konsum des Schmerzmittels ausgegeben. Laut T-Lows eigenen Angaben betrugen die Kosten in seinen intensivsten Phasen bis zu 450 Euro am Tag. Die Doku zeigt eindrücklich, wie tief ihn die Sucht in den Bann gezogen hatte.

T-Low hat in der Vergangenheit mehrfach über seinen Kampf gegen die Drogenabhängigkeit gesprochen. Seit Jahren thematisiert der Musiker öffentlich die Höhen und Tiefen seines Lebens, das von Rückfällen, Entgiftungen sowie der belastenden Realität seiner Sucht geprägt ist. Dabei erzählte er offen, wie ihn der Druck der Musikindustrie und persönliche Probleme zu seinem exzessiven Drogenkonsum geführt haben. Laut Raptastisch feierte T-Low im Mai 2024 einen bedeutenden Meilenstein: Er verkündete stolz, 100 Tage lang komplett frei von Opiaten gewesen zu sein – ein Erfolg, der ohne die Unterstützung von Freunden, Familie und Experten kaum möglich gewesen wäre.

T-Lows Werdegang ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Ruhm junge Künstler belasten kann. Der 2001 geborene Musiker, der mit Hits wie "We Made It" berühmt wurde, gewann mit seiner offenen und ehrlichen Art viele Fans. Sein Ringen mit der Sucht stellt ihn nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch in den Fokus der Öffentlichkeit. Gleichzeitig macht seine Geschichte auf die problematische Verbreitung von Drogen in der Musikszene aufmerksam. Trotzdem bleibt der Weg nach vorne für den Rapper eine Herausforderung, denn der Kampf gegen andere Substanzen wie Cannabis und Xanax bleibt weiterhin Teil seines Alltags.

Instagram / tlow T-Low, Musiker

Instagram / tlow T-Low, Rapper

