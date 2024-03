Iris Apfel ist tot: So bewegt war das Leben der Mode-Ikone

Die Modewelt trauert um Iris Apfel. Am vergangenen Samstag verstarb die Modeikone im stolzen Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Palm Beach. Zu Lebzeiten hatte sich die US-Amerikanerin vor allem einen Namen als Model und Influencerin machen können. Mit ihrer lebensfrohen Art begeisterte sie zudem weltweit Millionen von Menschen. Im Promiflash-Video findet ihr einen Rückblick auf die bewegende Karriere von Iris.

