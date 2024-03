Influencerin Iris Apfel im Alter von 102 Jahren gestorben

Die Influencerin und Modeikone Iris Apfel (102) ist verstorben. Die US-Amerikanerin hatte sich im Laufe ihres Lebens einen Namen als Geschäftsfrau und Innenarchitektin gemacht, war aber auch für ihr modebewusstes Auftreten und als Social-Media-Star bekannt. Nun wird auf ihrem offiziellen Instagram-Profil mitgeteilt, dass Iris im stolzen Alter von 102 Jahren verstorben ist. Zu einem Foto von dem Model steht geschrieben: "Iris Barrel Apfel. 29. August 1921 bis 1. März 2024." Ein Sprecher fügte gegenüber New York Times hinzu, dass sie in ihrem Zuhause in Palm Beach gestorben ist. Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt.

Unter dem Instagram-Beitrag melden sich schon viele Fans des Internetstars und bekunden ihre Trauer. Darunter sind auch ein paar Promis! Lenny Kravitz (59) schreibt etwa: "Du hast die Kunst des Lebens gemeistert. Ich danke dir für deine Energie und Inspiration." Maria Shriver (68) kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Sie hat wirklich alles gemacht: Sie war Geschäftsfrau, Model, Mode-Ikone, College-Professorin, Star eines Dokumentarfilms, sie war eine Barbiepuppe! Iris ist der Beweis dafür, dass das Alter nur eine Zahl ist", kommentiert die Journalistin.

Ihr Alter hat Iris im Laufe ihres Lebens nie aufgehalten. So unterschrieb sie etwa im Alter von 97 Jahren ihren allerersten Modelvertrag! Wie damals das Magazin Women's Wear Daily berichtete, hatte die gebürtige New Yorkerin bei einer bekannten Modelagentur – wo auch Heidi Klum (50) und Gigi Hadid (28) gearbeitet haben – einen Vertrag unterschrieben. "Das ist ein großer Spaß. Ich mag das. Wer hätte jemals gedacht, dass ich mit 97 Jahren ein Covergirl werde?", freute sich Iris zu der Zeit.

Instagram / iris.apfel Iris Apfel, Influencerin

Getty Images Iris Apfel, 2021

Instagram / iris.apfel Iris Apfel im Jahr 2023

