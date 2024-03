Tiefer Einblick: Kristen Stewart im sexy Body auf Premiere

Kristen Stewarts (33) Premieren-Look sorgte für Aufsehen: Die Schauspielerin entschied sich für die Premiere ihres Films "Love Lies Bleeding" nämlich nicht für eine elegante Robe, sondern für einen schwarzen Body mit Cut-outs und Dreiecksschnitt. Damit lag der Fokus direkt auf ihren langen Beinen, die in einer dünnen schwarzen Strumpfhose steckten. Über die Schultern hatte der Twilight-Star locker einen passenden Blazer gelegt. Kristen schien sich in ihrem Outfit pudelwohl zu fühlen: Sie schenkte den Fotografen ein stolzes und selbstbewusstes Lächeln.

Zuletzt hatte Kristen sich bei der Berlinale auf dem roten Teppich gezeigt. Dort hatte sie sich aber für einen weitaus braveren Look entschieden. Auf dem bekanntesten deutschen Filmfestival hatte sie ganz in unschuldigem Weiß geglänzt: Die Premiere ihres Films hatte die 33-Jährige in einem feinen Blazer und mit einem durchscheinenden Rock gefeiert. Ihre schwarzen Pumps hoben sich entsprechend vom Rest des Looks ab. Ihr Outfit stand grundsätzlich einen starken Kontrast zu den sonst eher auffälligen Looks des Hollywoodstars.

Mit ihrem aktuellen Projekt scheint Kristen zufrieden zu sein. Da gilt aber nicht für alle Filme, die sie in der Vergangenheit gedreht hatte. Vor allem "Twilight" sehe sie heute eher mit einem Schmunzeln. "Ich meine, eine Mormonin hat dieses Buch geschrieben. Es geht um die Unterdrückung und darum, das zu wollen, was dich zerstören wird", hatte die Hauptdarstellerin im Interview mit Variety gewitzelt. Heute falle ihr auch immer wieder auf, dass der Vampirroman einen "queeren Touch" habe: "Das ist irgendwie so gothic, so queer, ich liebe das."

