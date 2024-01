Twilight und Co.: Kristen Stewart spottet über ihre Filme

Kristen Stewart (33) nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Schauspielerin steht von Kindesbeinen vor der Kamera: Ihre erste große Rolle hatte sie in "Panic Room" mit Jodie Foster (61). Einen Namen gemacht hat sie sich jedoch mit der Twilight -Saga. Die Teenie-Romanze mit Vampir Robert Pattinson (37) begeisterte die Massen – die Darsteller waren bekannterweise nie Fans. Was ihre alten Filmprojekte angeht, hält Kristen mit ihrer Meinung nun nicht hinter dem Berg!

Kristen findet, dass Twilight "eigentlich einen queeren Touch hat". Sie habe das früher nicht erkannt und bezweifle auch, dass die Macher den Film so konzipiert haben. Aber mit etwas Abstand sehe sie auch das Witzige in dem Kassenschlager. "Ich meine, eine Mormonin hat dieses Buch geschrieben. Es geht um Unterdrückung und darum, das zu wollen, was dich zerstören wird", erklärt sie im Gespräch mit Variety und fügt hinzu: "Das ist irgendwie so gothic, so queer, ich liebe das."

Für das "Drei Engel für Charlie"-Reboot aus dem Jahr 2019 findet sie harte Worte: "Ich habe es gehasst, diesen Film zu machen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll." Das Original mit Cameron Diaz (51), Lucy Liu (55) und Drew Barrymore (48) sei einfach zu gut. "Davon sollte man die Finger lassen", meint Kristen.

Kristen Stewart bei der Premiere von "Twilight: Eclipse" in 2010

Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

Ella Balinska, Kristen Stewart und Naomi Scott im Film "3 Engel für Charlie" (2019)

