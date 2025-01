Typveränderung: Kristen Stewart setzt wieder auf Platinblond

Kristen Stewart (34) hat am vergangenen Wochenende in Los Angeles an der Seite ihrer Verlobten Dylan Meyer (37) ihren neuen Look präsentiert. Die Schauspielerin, die als Bella Swan in den Twilight-Filmen bekannt wurde, überraschte mit platinblondem Haar, als sie gemeinsam mit Freunden in Los Feliz zum Mittagessen unterwegs war. Für den entspannten Ausflug wählte Kristen einen royalblauen Pullover und hellblaue Jeans, während Dylan in einem Outfit aus weißer Hose und karierter Jacke glänzte. Begleitet von der kalifornischen Sonne zeigten sich die beiden lässig und gut gelaunt, wie auf den Bildern zu sehen ist, die Just Jared vorliegen.

Hinter ihrer neuen Haarfarbe könnte ein beruflicher Grund stecken: Kristen ist aktuell in der Promotionsphase für ihren neuen Film "Love Me", der am 31. Januar in die Kinos kommt. Darin übernimmt sie an der Seite von Steven Yeun (41) eine Hauptrolle und spielt, laut offizieller Beschreibung, einen Roboter in einer postapokalyptischen Liebesgeschichte. Interessanterweise trug Kristen vor wenigen Wochen noch dunkles Haar, als sie zusammen mit Regisseur Pablo Larraín bei einem Event auftrat, was Fans nun über den Zeitpunkt ihrer Typveränderung rätseln lässt.

Seit sich Dylan und Kristen kennen, strahlte die 34-Jährige bereits mehrfach vorübergehend in Platinblond. Ursprünglich lernten sich die beiden bereits 2013 bei den Dreharbeiten zu einem Film kennen, wie People berichtete. Zunächst blieb ihre Beziehung rein platonisch, doch bei der Geburtstagsparty einer gemeinsamen Freundin funkte es plötzlich – und sie verliebten sich. Ende 2019 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich und verlobten sich zwei Jahre später. In einem Interview bei "The Howard Stern Show" schwärmte Kristen, dass Dylan bei ihrem Hochzeitsantrag "alles perfekt gemacht" habe.

Getty Images Kristen Stewart bei der Premiere von "Twilight: Eclipse" in 2010

Instagram / spillzdylz Kristen Stewart und Dylan Meyer

