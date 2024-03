14 Kilo in neun Wochen: Chris Töpperwien hat abgenommen!

Chris Töpperwien (50) hat ordentlich abgespeckt! In einem Instagram-Video erzählt der Goodbye Deutschland-Star, dass er ein großes Erfolgserlebnis hatte: Er habe sein Gewicht von zuletzt 2014 erreicht. "Unglaublich, zehn Jahre ist es her", staunt der TV-Auswanderer. Um den Jahreswechsel habe er noch 202 Pfund, also etwa 92 Kilogramm auf die Waage gebracht. "Und heute Morgen waren es 172 Pfund, also 78 Kilogramm. Das heißt, ich habe 14 Kilogramm abgenommen vom ersten Januar bis heute."

Doch wie hat Chris das geschafft? "Ich bin jeden Tag viel gelaufen, gegangen, also nicht gejoggt, sondern spazieren gegangen: spazieren, spazieren, spazieren", betont der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat. Er habe seine Schritte gezählt – in der Regel mehr als 10.000 bis 15.000 pro Tag. Man müsse seiner Meinung nach nicht unbedingt ins Fitnessstudio rennen, sondern könne auch so abnehmen.

Das ist aber nicht Chris' erste radikale Gewichtsabnahme. Nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme 2019 hatte er zehn Kilo abgenommen – so viel wie kein anderer seiner Mitstreiter. Nachdem er sich in der Show vorwiegend von Reis und Bohnen hatte ernähren müssen, gönnte er sich erst mal eine eisgekühlte Cola. "Freunde! Raus aus dem Camp – rein ins Vergnügen! Die erste Minute in Freiheit relaxen", hatte er sich damals auf Instagram gefreut.

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien mit seinem Sohn Lino im Mai 2023

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, TV-Bekanntheit

