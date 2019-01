15 Tage Dschungelcamp haben auch bei Chris Töpperwien (44) ihre Spuren hinterlassen! Der Goodbye Deutschland-Star hätte das Ekel-Format eigentlich bereits vor zwei Tagen verlassen sollen. Ein Serverfehler bei der Anrufer-Auswertung bescherte ihm allerdings noch eine Nacht Gnadenfrist. Endlich wieder in Freiheit, genoss der Currywurst-Mann direkt die ein oder andere Leckerei – und das war auch dringend nötig: Chris nahm im Camp satte zehn Kilo ab!

Auf Instagram ließ der 44-Jährige seine Follower an seinen ersten Minuten außerhalb des Camps teilhaben. Kaum zurück in der Zivilisation, gönnte er sich zunächst sein Lieblingsgetränk: eine eisgekühlte Cola! Darauf hatte Chris im australischen Busch lange verzichten müssen. Zu seinem Post schrieb er: "Freunde! Raus aus dem Camp - rein ins Vergnügen! Die erste Minute in Freiheit relaxen..." Außerdem versprach er seinen Fans ein Foto von seiner neuen Figur – zehn Kilo leichter!

Damit ist Chris in Sachen Dschungel-Diät definitiv Spitzenreiter. Keiner seiner bisher ausgeschiedenen Mitcamper verlor so viel Gewicht wie er. Bei Ex-Germany's next Topmodel-Beauty Gisele Oppermann (31) waren es zum Beispiel gerade einmal vier Kilo.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandidat 2019

TV NOW Chris Töpperwien, Gastronom

TVNOW / Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp

