Medienmogul Rupert Murdoch (92) plant fünfte Hochzeit!

Bei ihm werden die Hochzeitsglocken läuten – und zwar zum fünften Mal! Wie New York Times berichtet, möchte Rupert Murdoch (92) seiner 67-jährigen Freundin Elena Schukowa das Jawort geben. Dem Bericht zufolge wollen sich der Multimillionär und seine Partnerin im Juni auf Ruperts Weingut Moraga in Kalifornien trauen. Sonderlich viel Vorbereitungszeit wird der 92-Jährige sicherlich nicht brauchen, er scheint zu wissen, wie der Hase läuft: Vier Mal war der Medienmogul bereits verheiratet.

Im August vergangenen Jahres wurden erstmals Spekulationen laut, dass sich Rupert und die Wissenschaftlerin daten. "Er könnte gerade wieder verliebt sein", verriet ein Insider gegenüber Mirror. Zuvor ging er einige Monate mit Ann-Lesley Smith durchs Leben – und auch mit ihr hatte Rupert eigentlich große Zukunftspläne: Nach etwa einem halben Jahr macht der Unternehmer seiner Liebsten einen Antrag und schenkte ihr einen Verlobungsring im Wert von etwa 2,2 Millionen Euro. Doch nach gerade einmal zwei Wochen lösten die beiden die Verlobung wieder.

So richtig Glück schien Rupert bislang nicht gehabt zu haben: Neun Jahre lang war er mit seiner ersten Ehefrau Patricia Booker verheiratet, bis sie sich 1967 trennten. Im selben Jahr gab er Anna Murdoch Mann das Jawort. Ihre Ehe hielt 32 Jahre. Doch auch danach fackelte Rupert nicht lange: Nur kurz darauf ging er mit Wendi Deng den Bund der Ehe ein, die 14 Jahre lang hielt. Seine letzte Ehefrau war Jerry Hall (67), mit ihr ging Rupert sechs Ehejahre lang gemeinsam durchs Leben. 2022 servierte er seine Partnerin schließlich ab – angeblich per SMS! "Jerry, leider habe ich entschieden, unsere Ehe zu beenden. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, aber ich hab nun viel zu tun. Mein Anwalt aus New York wird dich in Kürze kontaktieren", soll es in der Nachricht geheißen haben. Ob es mit Elena etwa besser laufen wird?

