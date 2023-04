Klunker: So viel gab Rupert Murdoch für Verlobungsring aus!

Rupert Murdochs (92) Partnerin trägt ein ganz schönes Vermögen am Finger! Der Multimilliardär ist seit September vergangenen Jahres mit seiner neuen Flamme Ann Lesley Smith zusammen. Nun will das Paar bereits den nächsten Schritt gehen: Vor wenigen Tagen stellte der Unternehmer der 66-Jährigen die Frage aller Fragen. Für den Heiratsantrag wählte Rupert einen opulenten Diamantring – und musste dafür wohl tief in die Tasche greifen!

Im Gespräch mit Daily Mail analysiert die Schmuck-Expertin Carol Woolton nun den luxuriösen Klunker, den der 92-Jährige selbst ausgewählt haben soll. "Das ist das Beste vom Besten", meint die Expertin. Der Brillant des klassischen Schmuckstücks soll ihrer Schätzung nach elf Karat und einen Wert von bis zu 2,2 Millionen Euro haben. "Es ist der größte Diamant, den man im Alltag tragen kann", erklärt Carol.

Ann Lesley wird die fünfte Ehefrau des Businessmannes sein – trotzdem scheint Rupert vor seinem Antrag Muffensausen gehabt zu haben. "Ich war sehr nervös. Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben – aber ich wusste, es würde meine Letzte sein. Das ist auch besser so. Ich bin glücklich", schilderte er im Interview mit The New York Post. Lange müssen sich die frisch Verlobten auch nicht mehr gedulden: Die Hochzeit soll schon im Spätsommer stattfinden.

Getty Images Rupert Murdoch im Juli 2016

Getty Images Rupert Murdoch, Medienmogul

