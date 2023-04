Hat Rupert Murdoch Ex Jerry eiskalt via E-Mail abserviert?

Konnte es ihm nicht schnell genug gehen? Rupert Murdoch (92) und seine Ex Jerry Hall (66) waren seit 2016 verheiratet, doch im vergangenen Jahr folgte dann offiziell die Scheidung. Jerry, die zuvor bereits mit der Rolling Stones-Legende Mick Jagger (79) eine Partnerschaft versucht hatte, berief sich in Bezug auf die Scheidung von Rupert auf unüberbrückbare Differenzen. Doch was genau vorgefallen war, blieb der Öffentlichkeit bisher verwehrt. Jetzt stellt sich heraus: Anscheinend soll der Milliardär Jerry eiskalt via E-Mail abserviert haben!

Dies behauptet ein Nahestehender der 66-Jährigen, wie Mirror berichtet. Rupert habe die Mail abgesendet, als seine damalige Liebste auf ihn in deren Anwesen in Oxfordshire gewartet habe. Anscheinend schrieb der Medienmogul: "Jerry, leider habe ich entschieden, unsere Ehe zu beenden. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, aber ich hab nun viel zu tun. Mein Anwalt aus New York wird dich in Kürze kontaktieren." Diese Nachricht habe Rupert ohne jegliche Vorwarnung verschickt – und ohne dass seine Ex irgendwas geahnt hatte.

Auch wenn der Unternehmer nach seiner gemeinsamen Zeit mit Jerry schnell eine neue Liebe finden konnte, hielt diese schlussendlich nicht sehr lange. Bereits zwei Wochen nach der Verlobung mit Ann-Lesley Smith wurde bekannt: Das Eheversprechen wurde wieder aufgelöst. Der Medienmogul habe nicht lange mit Ann-Lesleys "unverblümten evangelischen Ansichten" leben können.

Getty Images Rupert Murdoch und Jerry Hall im Jahr 2019

Getty Images Jerry Hall und Rupert Murdoch im Jahr 2017

Getty Images Rupert Murdoch, Medienmogul

