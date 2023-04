Nach zwei Wochen: Rupert Murdoch (92) löst Verlobung wieder

War es doch nicht noch mal die große Liebe? Rupert Murdoch (92) und Ann-Lesley Smith waren seit vergangenem September ein Paar. Nach rund sechs Monaten machte der Multimilliardär seiner Liebsten einen Antrag. Für den Verlobungsring scheute der 92-Jährige keine Kosten: Laut einer Expertin hat der Klunker elf Karat und einen Wert von bis zu 2,2 Millionen Euro. Doch gebracht hat es wohl nichts: Rupert hat die Verlobung wohl wieder gelöst!

Mirror zufolge haben Rupert und die ehemalige Zahnpflegerin, die sich in eine konservative Radiomoderatorin verwandelt hat, ihre Verlobung abrupt gelöst. Ein Insider behauptet, Rupert habe gesagt, er fühle sich zunehmend unwohl mit Ann-Lesleys "unverblümten evangelischen Ansichten". Bisher äußerten sich die beiden nicht zu den Gerüchten.

Dabei schwärmte Rupert gerade noch von dem Antrag. "Ich war sehr nervös. Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben – aber ich wusste, es würde meine Letzte sein. Das ist auch besser so. Ich bin glücklich", verriet der 92-Jährige in einem Interview mit The New York Post.

Anzeige

Getty Images Rupert Murdoch, Oktober 1968

Anzeige

Getty Images Rupert Murdoch, Oktober 2004

Anzeige

Getty Images Rupert Murdoch, Medienunternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de