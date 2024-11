Prinz Harrys Verleger-Prozess geht 2025 in die nächste Runde

Prinz Harry (40) wird seinen Rechtsstreit gegen Rupert Murdochs (93) News Group Newspapers (NGN) – den Verlag von The Sun – weiterführen. Wie People berichtet, bestätigte sein Anwalt, David Sherborne, am Freitag, dass der Fall zusammen mit dem des ehemaligen Labour-Abgeordneten Tom Watson voraussichtlich im Januar 2025 vor Gericht verhandelt wird. Harry wirft NGN illegale Informationsbeschaffung vor – darunter das Abhören von Telefonen und andere Verletzungen der Privatsphäre zwischen 1996 und 2011, in denen The Sun und das inzwischen eingestellte "News of the World" ihn angeblich ins Visier nahmen.

In einer Entscheidung des High Court am Freitag wurde Harrys Rechtsabteilung demnach Zugang zu zusätzlichen E-Mails zwischen leitenden NGN-Mitarbeitern und Mitgliedern des königlichen Haushalts gewährt – die zuvor zurückgehalten oder nur teilweise offengelegt worden waren. Diese seien laut Harrys Anwälten entscheidend für seinen Fall. Richter Fancourt entschied, dass es "ausreichende Rechtfertigung" für die Offenlegung dieser E-Mails gibt und dass ein vollständiges Bild "im Interesse der Gerechtigkeit" notwendig sei. NGN bestreitet weiterhin jegliches Fehlverhalten. Neben Harry und Tom sind nur noch wenige Kläger verblieben, nachdem 39 andere ihre Klagen beigelegt haben – darunter prominente Persönlichkeiten wie Melanie Brown (49) von den Spice Girls, Alan Yentob und Alfie Allen (38).

Harrys Fall ist einer der prominentesten und umstrittensten in der Reihe von Klagen gegen NGN, die schwere Vorwürfe illegaler Aktivitäten wie Telefonabhörung und das Sammeln privater Informationen umfassen. Seine Entschlossenheit, gegen die Praktiken der Boulevardpresse vorzugehen, hat allerdings auch persönliche Konsequenzen. In einem Interview für "Tabloids on Trial" gestand er ein, dass die Klagen seine Beziehung zu seiner Familie belastet haben. "Ja, das ist sicherlich ein zentraler Aspekt", sagte der 40-Jährige und betonte, dass er trotz der persönlichen Opfer den Kampf für Gerechtigkeit gegenüber der Presse für notwendig hält.

Getty Images Rupert Murdoch, Unternehmer

Getty Images Prinz Harry bei dem Jubiläum der Invictus Games 2024

