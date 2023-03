Nach sechs Monaten Beziehung: Rupert Murdoch ist verlobt!

Rupert Murdoch (92) wird erneut vor den Traualtar treten! Vergangenen August gaben der Multimilliardär und seine damalige Partnerin Jerry Hall (66) ihre Scheidung bekannt. Nach nur wenigen Monaten fand der Medienunternehmer in Ann-Lesley Smith eine neue Liebe. Das Umfeld des Moguls war davon überzeugt, dass er seiner Liebsten schon bald einen Antrag machen wird. Und sie sollten recht behalten – denn Rupert hat sich verlobt!

In einem Interview mit The New York Post bestätigte der 92-Jährige die Neuigkeiten und verriet: "Ich war sehr nervös. Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben – aber ich wusste, es würde meine Letzte sein. Das ist auch besser so. Ich bin glücklich." Den Antrag habe er am St. Patricks Day in New York gemacht. Die Hochzeit soll im Spätsommer stattfinden – Rupert kann den großen Tag kaum abwarten: "Wir freuen uns beide darauf, die zweite Hälfte unseres Lebens gemeinsam zu verbringen."

Auch die zukünftige Braut war außer sich vor Freude: "Für uns beide ist es ein Geschenk Gottes. Wir haben uns letzten September kennengelernt." Ann-Lesley und Rupert hätten dieselben Interessen: "Wie Rupert war auch mein Mann ein Geschäftsmann.[...] Wir teilen dieselben Überzeugungen."

Getty Images Rupert Murdoch und Jerry Hall im Mai 2019

Getty Images Rupert Murdoch, Medienmogul

Getty Images Rupert Murdoch, Medienmogul

