Unternehmer Rupert Murdoch (93) hat fünftes Mal Ja gesagt!

Rupert Murdoch (93) ist wieder offiziell vom Markt! Wie The Sun nun bestätigt, ist der Medienmogul am Samstag vor den Traualtar geschritten, um seiner Verlobten Elena Schukowa das Jawort zu geben. Auf Schnappschüssen, die dem Newsportal vorliegen, präsentiert sich das frischgebackene Ehepaar in einem eleganten Hochzeitslook: Während die 67-Jährige sich für ein schulterfreies Kleid in Weiß entschied, wählte der Unternehmer einen dunklen Anzug mit gelber Krawatte.

Dass bei der pensionierten Molekularbiologin und dem Multimillionär bald die Hochzeitsglocken läuten würden, wurde schon seit diesem März spekuliert. Wie New York Times berichtete, wollten sich die beiden auf Ruperts Weingut Moraga in Kalifornien trauen – was jetzt auch in Kraft getreten ist. Für den 93-Jährigen ist es bereits die fünfte Ehe.

Rupert war in erster Ehe mit Patricia Booker verheiratet. Nach 32 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern ließ er sich 1999 von ihr scheiden. Seine Ex-Frau bekam eine Abfindung von satten 1,2 Milliarden Dollar. Seine jüngste Hochzeit erfolgte nur 14 Monate nach der Auflösung seiner Verlobung mit Ann Lesley Smith.

Rupert Murdoch, Medienunternehmer

Rupert Murdoch, Unternehmer

