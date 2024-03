Affärengerüchte: Flüchtet Genevieve Casanova vor der Presse?

Genevieve Casanova (47) geriet durch eine angebliche Affäre mit König Frederik (55) von Dänemark in den Fokus der Öffentlichkeit. Nun scheint ihr das zu viel zu werden. Die Schauspielerin lebte ursprünglich im Herzen von Madrid, und das umgeben von Luxus. Doch jetzt soll sich das ändern, denn Berichten des spanischen Blatts "Lecturas" zufolge zieht Genevieve sich an den Rand der Stadt zurück. Sie habe sich dort eine kleine, bescheidenen Wohnung gesucht, nahe der Fernsehstudios. "Sie tut alles, um unbemerkt zu bleiben und verlässt das Haus nicht mehr als nötig", heißt es.

Und dabei meldete sich die 47-Jährige gerade erst nach einer Auszeit im Netz zurück. Bei Instagram teilte sie ein paar herzliche Bilder mit ihrem Hund. Dazu richtete sie einige Worte des Dankes an ihre Follower. "Hier bin ich zurück. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die sich im vergangenen Jahr um mich gesorgt haben, die meine Abwesenheit und mein Schweigen verstanden haben und die mir Nachrichten der Liebe und Unterstützung geschickt haben", schrieb Genevieve in die Beschreibung. Sie sei bemüht, zurück in ihr altes Leben zu finden und ihren Beruf wieder aufzunehmen.

Die ersten Gerüchte um eine Affäre mit dem dänischen Monarchen waren im November 2023 aufgekommen. Spanische Medien hatten behauptet, Beweisfotos zu haben, aber Genevieve hatte sich gegen die angebliche Romanze gestellt. Die Moderatorin Susanna Griso hatte ihr in der Show "Espejo Público" den Rücken gestärkt: "Sie haben eine Freundschaft. Sie kennen sich und haben gemeinsame Freunde. Sie treffen sich normalerweise mehrmals im Jahr". Eine Liebesbeziehung gebe es nicht. Der Palast hüllt sich seit jeher in Schweigen.

Anzeige

Instagram / genoveva_casanova_official Schauspielerin Genevieve Casanova im März 2024

Anzeige

Getty Images König Frederik, der neue dänische Monarch

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de