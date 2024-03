Amber Riley verrät: So anstrengend waren "Glee"-Dreharbeiten

Amber Riley (38) und ihre Co-Stars mussten ganz schön was durchmachen! Im Interview mit People plaudert die Schauspielerin ganz ungefiltert über ihre Erfahrungen am Set von Glee: "Es war buchstäblich wie ein Bootcamp. Es war ein Theater-Bootcamp, nur eben im Fernsehen." Sie und ihre Kollegen hätten teilweise nur vier Stunden pro Nacht geschlafen und hätten trotzdem Tag für Tag liefern müssen. "Man musste professionell sein, man musste pünktlich sein, man musste sein Ziel erreichen, man musste seinen Text kennen. Wir waren 17 Leute, wir mussten eine bestimmte Anzahl von Dingen an einem Tag erledigen", führte die US-Amerikanerin aus.

Doch ihre Zeit bei "Glee" habe die 38-Jährige für immer geprägt und sie für ihre weitere Karriere starkgemacht, schildert sie: "Ich versuche immer, den gleichen Fokus und die gleiche Professionalität, die wir haben mussten, anzuwenden." Die erfolgreiche Musical-Show habe ihre zudem viele Türen geöffnet – dafür sei sie auch heute noch sehr dankbar. "Es war die Sache, die meine Karriere angekurbelt hat. Niemand würde wissen, wer Amber Riley ist [...] wenn 'Glee' nicht gewesen wäre", macht sie deutlich.

Die TV-Show, in der es hauptsächlich um eine Musical-AG einer Highschool geht, wurde von 2009 bis 2015 produziert und war in dieser Zeit ein echter, internationaler Hit. Nicht nur für Amber war dies der Start einer erfolgreichen Schauspielkarriere, sondern auch für Darren Criss (37). Als Blaine Anderson gelang ihm damals der Durchbruch. "Glee" habe sehr viel Einfluss auf sein Leben gehabt. "Und das alles geschah durch einen Song und eine Tanznummer, auf die ich so stolz bin und für die ich so unglaublich dankbar bin", schrieb er zu einem Schnappschuss von sich in seiner Dalton-Academy-Schuluniform.

Getty Images Amber Riley bei einem Event im November 2022

Instagram / darrencriss Darren Criss als Blaine in "Glee"

