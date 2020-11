Hier läuten bald die Hochzeitsglocken! Amber Riley (34) feierte vor einigen Jahren mit der erfolgreichen Musicalserie Glee ihren Durchbruch. Doch nicht nur karrieretechnisch läuft es bei der US-amerikanischen Schauspielerin wie am Schnürchen – auch in der Liebe hat sie ihren absoluten Hauptgewinn mit Desean Black gemacht. Und nun wagen die beiden schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Amber und Desean treten bald vor den Altar!

Diese zuckersüße Verlobungsneuigkeit verkündet die 34-Jährige ihren Fans auf Instagram. "Ich bin so stolz, sagen zu können, dass ich die zukünftige Mrs. Black bin. Ich liebe dich, Desean, und ich danke dir für deine Geduld, deine Freundschaft und deine Partnerschaft", schreibt die Beauty zu einem verliebten Pärchenbild der zwei.

Amber hat aber nicht immer daran geglaubt, dass sie ihr persönliches Liebes-Happy-End erleben würde. "Es gab eine Zeit, in der ich dachte, ich wollte oder verdiene diese Art von Liebe nicht", erklärt sie in ihrem Post. Nun sehe sie aber ihren zukünftigen Mann an und all ihre Zweifel seien wie weggeblasen.

Getty Images Amber Riley, Schauspielerin

Getty Images Amber Riley, Star aus der Serie "Glee"

Getty Images Amber Riley, Schauspielerin

