Sie zeigt, was sie zu bieten hat! Amber Riley (36) sorgte vor Kurzem mit unschönen Neuigkeiten für Schlagzeilen: Die ehemalige Glee-Darstellerin hat sich zwei Jahre nach der Verlobung von ihrem Partner Desean Black getrennt. Den Kopf in den Sand stecken will die Schauspielerin aber ganz offensichtlich nicht: Im Netz zeigt Amber ihrem Ex mit hotten Bikini-Pics nun, was er alles verpasst!

Via Instagram veröffentlicht die 36-Jährige eine Fotoreihe mit etlichen Aufnahmen von sich. In einem knappen Zweiteiler posiert die US-Amerikanerin ziemlich lasziv für die Kamera und setzt ihre Kurven gekonnt in Szene. Neben diesen heißen Schnappschüssen teilt Amber aber auch noch ein paar Gedanken mit ihren Fans – unter anderem, wie es ihr nach der Trennung zurzeit geht. "Ich flirte gerne. Ich möchte aber kein Date", schreibt sie ganz offen zu ihrem Beitrag.

Offenbar geht es der Beauty nach dem Liebes-Aus mit ihrem Desean ziemlich gut. Denn erst vor wenigen Tagen machte sie ganz deutlich, dass Trübsal blasen nicht bei ihr auf der Tagesordnung steht. "Niemand wird mich stressen. Behalte deine Negativität für dich. Wenn du nicht gerade tanzt, halbnackt im Urlaub bist und Frieden und Ruhe fördern willst, dann halte dich von mir fern", ließ sie selbstbewusst ihren Gedanken freien Lauf.

Getty Images Amber Riley im April 2022

Instagram / msamberpriley Amber Riley, "Glee"-Star

Getty Images Amber Riley, Schauspielerin

