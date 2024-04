Amber Riley lehnte "Glee"-Sexszene mit Chord Overstreet ab!

Die Liebesgeschichte von Sam Evans und Mercedes Jones war eine geliebte Storyline der Glee-Fans. Amber Riley (38) verrät im "And That's What You Really Missed"-Podcast nun, dass sie persönlich den Dreh einer pikanten Szene verhinderte. "Es sollte eine Folge geben, in der Mercedes ihre Jungfräulichkeit an Sam verliert, und ich habe zu Brad (53) gesagt: 'Auf gar keinen Fall'", gibt sie im Interview preis. Die Szene sei schon vollständig geplant gewesen, als die Sängerin davon erfuhr. "Es war eine richtige Sexszene. Nein, so etwas wollte ich nicht machen. [...] Es wäre einfach nicht das gewesen, was mein Charakter getan hätte." Der Produzent Brad Falchuk habe daraufhin seiner Schauspielerin Recht gegeben und die Szene gestrichen.

Zu "Glee"-Zeiten habe sich die "A Moment"-Sängerin einfach nicht auf eine sexuelle Art im Fernsehen präsentieren wollen. Sie habe damals im echten Leben wenig gedatet und sich deshalb unwohl in dieser Rolle gefühlt. Auch wenn sich Amber damals weigerte, mit Sam-Darsteller Chord Overstreet (35) eine Sexszene zu drehen, lobt sie den "Falling for Christmas"-Star in höchsten Tönen. "Da war echte Liebe zwischen uns, eine echte Freundschaft [...]. Er ist so süß!", schwärmt die 38-Jährige im Podcast. Nur deshalb hätten sie so eine gute Chemie vor der Kamera gehabt.

Die Serie hatte den Darstellern einiges abverlangt. Amber erklärte im Gespräch mit People: "Es war buchstäblich wie ein Bootcamp. Es war ein Theater-Bootcamp, nur eben im Fernsehen." Dadurch, dass die Stars neben den Dreharbeiten auch noch Songs aufnehmen mussten, hätten sie an manchen Tagen nicht mehr als vier Stunden schlafen können. Allerdings ist sie der Show bis heute dankbar: "Es war die Sache, die meine Karriere angekurbelt hat. Niemand würde wissen, wer Amber Riley ist [...] wenn 'Glee' nicht gewesen wäre."

Anzeige Anzeige

Getty Images Dana Walden, Chord Overstreet und Amber Riley

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Riley bei einem Event im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Ambers Entscheidung, die intime Szene abzulehnen? Respekt, sie ist ihren Prinzipien treu geblieben. Ich finde es frech. Das gehört nun mal zum Job. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de