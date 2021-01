Wenn es nach Amber Riley (34) ginge, sollten die Hochzeitsglocken lieber heute als morgen läuten. Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in der Musical-Serie Glee bekannt ist, verkündete im November ihre Verlobung. Ihr Partner Desean Black machte ihr einen Antrag. Und kaum steckt der Ring an Ambers Finger, schmiedet sie auch schon Pläne: So stellt sie sich ihren großen Tag vor.

"Ich möchte sowohl einen DJ als auch eine Band. Man feiert, zwei Leben zusammenzubringen, die Liebe, eine Vereinigung. Es soll also Musik, Party-Stimmung und Foodtrucks geben. Es soll Spaß machen!", betonte die 34-Jährige im Gespräch mit People. Sie sei schon auf so vielen Hochzeiten gewesen und habe dort immer viel Spaß gehabt. Und den wünscht sie wohl auch ihren potenziellen Gästen.

Wann die Mega-Sause starten soll, steht aufgrund der aktuellen Lage allerdings noch in den Sternen. Aber davon lässt sich die Braut in spe keinesfalls entmutigen. Offenbar hat sie einen Notfallplan parat. "Ich würde ihn auch in einem Hinterhof heiraten. Ich bräuchte nicht so eine große Hochzeit. Mir reicht ein Kleid, er und ich", meinte Amber weiter.

Amber Riley bei der "Nobody's Fool"-Premiere in NYC im Oktober 2018

Amber Riley bei einem Hollywood-Brunch im Juni 2019

Amber Riley im Februar 2019

