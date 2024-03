Glamour pur! Die Hollywood-Elite trifft bei den Oscars ein

Ganz Hollywood ist Sonntagabend auf den Beinen – denn zum 96. Mal werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Während die ganz großen Stars der Schauspiel-Elite sich wieder die Klinke in die Hand gibt, darf dabei Glanz und Glamour natürlich nicht fehlen. Zu den ersten auf dem roten Teppich gehört Vanessa Hudgens (35). Die High School Musical-Beauty überrascht nicht nur mit einem Hammer-Look, sondern gleich auch mit einer süßen Verkündung: Sie ist schwanger! In ihrem schwarzen Kleid setzt sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Auch Oscars-Anwärterin Sandra Hüller (45) glänzt in einem schwarzen Dress von Schiaparelli. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die an auf dem Teppich in Schwarz strahlen: Auch Jamie Lee Curtis (65) wählt für den Red Carpet diesen klassischen Statement-Look.

Neben Schwarz ist auf dem roten Teppich aber auch wieder viel Farbe im Spiel. Barbie-Star America Ferrera (39) glänzt in einer pinken Glitzer-Robe neben ihrem Gatten Ryan Piers. Auch Hailee Steinfeld (27) überrascht in Pastell. Die Pitch Perfect-Darstellerin schwebt elfengleich in einem hellblauen Chiffon-Dress über den Carpet. Auch Anya Taylor-Joy (27) kann sich sehen lassen. Die Schauspielerin entscheidet sich für ihren großen Moment auf dem wohl wichtigsten Teppich Hollywoods für eine elegante Robe mit einem Rock, der mit Muschel-artigen Applikationen bestückt ist. Auch Emma Stone (35) flaniert mittlerweile an den Kameras vorbei und strahlt in einem weißen Kleid mit überdimensionalem Schößchen.

Jedoch können sich auch die Herren der Schöpfung sehen lassen. Willem Dafoe (68) strahlt in einem braunen Anzug, Oscar-Anwärter Sterling K. Brown (47) entschied sich für einen klassisch schwarzen Anzug und Brendan Fraser (55) flaniert in einem dunkelblauen Smoking über den Red Carpet. Für eine Überraschung neben den ganzen Hollywood-Stars sorgt Bastian Schweinsteiger (39). Der ehemalige Nationalspieler begleitet seine Frau Ana Ivanovic (36). Auch er entscheidet sich für einen klassisch schwarzen Anzug.

Getty Images Anya Taylor-Joy

Getty Images America Ferrera bei den Oscars 2024

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Oscars 2024

Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2024

Getty Images Sandra Hüller bei den Oscars 2024

Getty Images Willem Dafoe, Schauspieler

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2024

Getty Images Brendan Fraser bei der 96. Oscarverleihung

Getty Images John Krasinski und Emily Blunt bei den Oscars 2024

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

