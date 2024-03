Sandra Hüller begeistert auf dem Red Carpet der Oscars 2024!

Sandra Hüller (45) zieht die Blicke auf sich! Die Schauspielerin wurde dieses Jahr für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Performance in dem französischen Film "Anatomie eines Falls" nominiert. Selbstverständlich läuft sie daher auch über den roten Teppich der Mega-Veranstaltung. Und die in Suhl geborene 45-Jährige begeistert total mit ihrer schwarzen Robe! Die ausladende Schulterpartie des Schiaparelli-Kleides ist ein echter Hingucker und betont zudem ihre schmale Taille. Den Look rundet die deutsche Fernsehbekanntheit mit auffälligem Schmuck ab.

Für Sandra ist es wohl ein großer Abend. Denn auch der Streifen "The Zone of Interest", in dem sie eine kleine Nebenrolle spielt, ist mehrmals nominiert. "Ich habe da keine Empfindungen, ich werde einfach sehen, was morgen passiert", zeigte sie sich einen Abend vor der Oscar-Verleihung noch ziemlich gelassen in der Villa Aurora. Dabei scheint sie das Rampenlicht eher meiden zu wollen.

"Die Leute glauben irgendwie, dass ich jetzt ihnen gehöre oder jetzt eine Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit habe", hatte sie in einem früheren Interview gegenüber der New York Times erklärt. Die Oscars lässt sie sich deshalb aber selbstverständlich trotzdem nicht entgehen. Mit ihr in der Kategorie sind auch Emma Stone (35), Lily Gladstone und Carey Mulligan (38) nominiert.

