Herzogin Meghan ist wegen Harrys Nacktfoto-Skandal wütend!

Nachdem Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) im Jahr 2020 in die USA auswanderten und ihre royalen Pflichten niederlegten, versucht sich das Ehepaar nun seit einigen Monaten wieder ins richtige Licht zu rücken – sowohl bei der Königsfamilie als auch in der Öffentlichkeit. Dass eine Ex-Stripperin nun mit der Veröffentlichung von Nacktfotos des Rotschopfs droht, erschwert die Situation. Es sei im Palast wie eine "Bleibombe" angekommen, verrät ein Insider im Interview mit Ok!. Vor allem seine Gattin sei darüber total verärgert: "Meghan ist verständlicherweise wütend darüber, dass Nacktbilder von Harry an die Öffentlichkeit gelangen könnten."

Da sich die Sussexes in den vergangenen Wochen "neu präsentiert" haben, um sich auf ihre Familie und die königliche Verbindung zu konzentrieren, sei jetzt "nicht der richtige Zeitpunkt, um solche geschmacklosen Bilder zu veröffentlichen", wettert die Quelle. Der Royal-Experte Duncan Larcombe vermutet zu wissen, worüber sich Meghan Sorgen mache. "Harry hat ein paar Jahre in der Hölle verbracht, also besteht immer die Möglichkeit, dass die Dinge zurückkommen, um ihm in den Hintern zu beißen", meint er und fügt hinzu, dass es wohl sehr beunruhigend sein müsse: "Ist dies nur die Spitze des Eisbergs oder der letzte verbleibende Skandal? Meghan wird sich diese Frage sicherlich stellen."

Doch all die Strapazen und Tiefen, denen das Ehepaar seit ihrem royalen Exit ausgesetzt war, können ihrer Liebe wohl nichts anhaben. Wie stark diese ist, macht Meghan deutlich, als sie am Weltfrauentag auf dem South by Southwest Festival in Texas eine Rede hält und von ihrem Harry schwärmt. "Mein Mann ist ein so tatkräftiger Vater und eine solche Stütze für mich und unsere Familie, was ich nicht als selbstverständlich ansehe", erzählte sie. Der Zweifachpapa sei ein "echter Segen" für die Herzogin von Sussex.

