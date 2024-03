Victoria Swarovski lüftet Geheimnis um "Let's Dance"-Perücke

Sie gibt Entwarnung. Auch in Show zwei wirbelten die verbleibenden Promi-Profi-Duos nur so über die Let's Dance-Tanzfläche. Doch noch bevor ihre Darbietungen zum Gesprächsthema Nummer eins werden konnten, schien vor allem Victoria Swarovski (30) in den Fokus zu geraten. Denn gleich zu Beginn des Abends präsentierte sich die Moderatorin mit ungewohnt brünetter Mähne. Damit sorgte sie nicht nur für Kritik, sondern auch für zahlreiche Fragen bei den Fans. Nun löst Victoria das Rätsel um ihre Haare.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 30-Jährige zwei Bilder, die sie mit ihrer dunklen Haarpracht zeigen. Doch statt ihren Fans damit lediglich einen besseren Blick auf ihren neuen Look zu verschaffen, nutzt die Moderatorin die Gunst der Stunde um Entwarnung zu geben. Zu den Schnappschüssen schreibt sie: "Auf Wiedersehen, dunkles Haar – es war lustig für unsere 90er-Nacht, aber ich werde immer eine Blondine bleiben." Offenbar steckte hinter Victorias vergangener "Let's Dance"-Frise also nichts weiter als ein vorübergehender Abstecher in ein anderes Jahrzehnt.

Am Abend der Show sorgte die gebürtige Österreicherin mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt und bekam dabei auch ordentlich ihr Fett weg. "Was hat die Swarovski denn da für eine Frisur, bitte? Steht ihr ja wohl mal überhaupt nicht" oder auch "Kann jemand der Viktoria die Perücke vom Kopf ziehen?", waren nur einige der kritischen Kommentare auf X.

Getty Images Victoria Swarovski, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

