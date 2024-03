Perücke? Victoria Swarovski überrascht mit braunen Haaren!

Sie kann nicht glänzen. Auch in dieser Woche wagen sich die 13 verbleibenden Stars wieder auf die berühmte Tanzfläche von Let's Dance. Doch noch bevor das erste Duo überhaupt seine Darbietung zum Besten geben kann, sorgt keine Geringere als Victoria Swarovski (30) für mächtig Aufsehen. Da die heutige Show ganz im Zeichen der 1990er-Jahre steht, schmeißt sich auch die Moderatorin so ordentlich in Schale. Jedoch wird Victorias Frisur zum Lacher bei den Zuschauern.

Im Netz melden sich diese schon zu Beginn der zweiten Show zu Wort. Denn die 30-Jährige bekommt alles andere als Beifall. Der Grund: Statt mit gewohnt blonder Mähne, präsentiert Victoria sich in einer braunen Haarpracht – inklusive Pony. "Was hat die Swarovski denn da für eine Frisur bitte? Steht ihr ja wohl mal überhaupt nicht" oder auch "Oh nee, wie sieht denn die Swarovski aus?" sind nur einige der Kommentare auf X. Ein anderer User ist sich sogar sicher, dass es sich dabei nicht um ihre echten Haare handeln kann: "Kann jemand der Viktoria die Perücke vom Kopf ziehen?"

Während die Österreicherin nicht mit ihrem neuen Look überzeugen kann, lief dies vor wenigen Wochen für ihre Kollegin Motsi Mabuse (42) komplett anders. Denn zum Auftakt der Show zeigte sich die Jurorin überraschend mit blonder Mähne – zur Freude der Fans. "Absolut wunderschön! Du bist umwerfend als Blondine", war einer der begeisterten Kommentare im Netz.

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Moderatorin

