Von Mark? Victoria Swarovski bekommt süßen Liebesbeweis

Victoria Swarovski (31) sorgt mit einem rührenden Schnappschuss für Gesprächsstoff. Die 31-jährige Moderatorin präsentierte ihren Fans in ihrer Instagram-Story einen XXL-Strauß roter Rosen – ein klassischer und romantischer Liebesbeweis. Begleitet wurde der Beitrag von drei roten Herz-Emojis, die ihre Freude deutlich machten. Mit großer Wahrscheinlichkeit war niemand Geringerer als Mark Mateschitz (33), ihr Freund seit rund zwei Jahren, der Absender dieses floralen Grußes, der bei Victoria scheinbar mitten ins Herz traf.

Im April 2023 hatten Victoria und Mark ihre Beziehung offiziell gemacht, nachdem zuvor schon Wochen voller Spekulationen die Runde gemacht hatten. Mit einem gemeinsamen Urlaubsfoto aus Kapstadt stellten die beiden ihre Liebe damals der Öffentlichkeit vor. Seitdem hält sich die Moderatorin mit privaten Einblicken in ihr Leben mit dem Milliardär allerdings eher zurück. Eine Ausnahme machte sie zuletzt im Mai, als sich das Paar zusammen beim Formel-1-Rennen in Imola zeigte, was einige Fans mit Begeisterung aufnahmen.

Beide stammen aus milliardenschweren Familien: Victoria ist die Tochter von Alexandra und Paul Swarovski, die das gleichnamige Kristallunternehmen leiten, doch sie selbst ist vor allem als Moderatorin von Formaten wie Let's Dance bekannt geworden. Mark ist der Sohn des 2022 verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Der 33-Jährige erbte nach dem Tod seines Vaters dessen 49-Prozent-Anteil an Red Bull und gilt aktuell als der reichste Österreicher.

Mark Thompson/Getty Images, Instagram / victoriaswarovski- Mark Mateschitz und Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024